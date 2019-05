The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 Los moros conquistan la villa Las tropas de Al-Azraq se alzan con la victoria tras una intensa batalla con los cristianos – Juan Javier Gisbert se despide como Embajador moro a caballo con un emocionado parlamento y arropado por un largo aplauso del público lunes, 06 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La ciudad está ahora en manos de las huestes de la media luna tras la victoria cosechada en la intensa batalla con los cristianos. A primera hora de la mañana, el jinete moro ha llegado al castillo para pedir al bando de la cruz que deje la villa. Ante la negativa del capitán cristiano Juan Enrique Miralles de la filà Tomasinas, el jinete moro de la filà Magenta, en carrera rápida, ha ido a informar a los suyos. Minutos después, y mientras sonaba en directo como novedad la fanfarria Fortuna favorable, de José María Valls Satorres, a las puertas del castillo, el Embajador moro, Juan Javier Gisbert, acompañado por el Sargento moro, David Antolí, y su séquito ha ido avanzando por la calle San Nicolás hasta llegar a la plaza de España. El Embajador, una vez posicionado frente al castillo, ha iniciado su parlamento para pedir al ejército de Jaume I su rendición. Sin embargo, no ha habido acuerdo con el Embajador cristiano, Ricard Sanz, y ambos bandos se han declarado la guerra. Gisbert ha realizado una intensa interpretación del texto, que ha sido premiada con un fuerte aplauso de los espectadores que se concentraban en la plaza de España. El aplauso, también, ha sido una afectuosa despedida a un Embajador que pone punto final a este cargo y que, llorando de emoción, ha agradecido las muestras de cariño recibidas. Las tropas cristianas y moras han estado durante toda la mañana enfrentadas en el combate hasta que las huestes de la media luna han ido tomando el control y se han alzado con la victoria tras la lucha con arma blanca entre los cargos. La bandera de la media luna, a esta hora, ondea en lo más alto del castillo de Fiestas como signo de que los moros han conquistado la villa de Alcoy.