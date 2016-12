The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Los Moros exhiben grandeza en Muro Las filaes de la media luna, capitaneadas por los Marroks y abanderadas por la Llana, ofrecen un vistoso desfile en la segunda jornada de fiestas lunes, 09 de mayo de 2016 Elegancia, suntuosidad y ritmo fueron las armas con las que este domingo las filaes del bando moro conquistaron las calles de Muro. En la segunda jornada de la celebración que el municipio dedica a su patrona, la Virgen de los Desamparados, los moros ofrecieron un vistoso desfile que deslumbró desde la presencia inicial de la filà Marroks, la del capitán. El boato recreó el territorio que da nombre a la entidad, a los pies del Atlas, por lo que combinó trajes de elegancia árabe con vestimentas de carácter tribal. Sobre una imponente carroza culminó la puesta en escena el capitán, Rafael Ortiz, que estrenó la pieza musical Zomara, de Francisco Valor. El resto de filaes, con sus escuadras tanto especiales como oficiales, desfilaron acompañadas de más de 20 bandas de música. El despliegue musical lo destaca el presidente de la Junta de Fiestas, Rafael Payà, quien subraya que las formaciones las componían no menos de 60 músicos. El remate del desfile le correspondió a la Llana. Vanessa Jover, la abanderada, vestida con un elegantísimo traje en azul y blanco y precedida por un sorprendente ballet, disfrutó de cada metro del recorrido. Cumplió el sueño que comenzó a gestarse quince años atrás, cuando su padre ostentó el cargo de capitán moro. Después de los desfiles de los dos primeros días de fiesta, en los que participaron más de 3.000 personas, este lunes es el turno de rememorar la histórica entre moros y cristianos.