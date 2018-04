The examples populate this alert with dummy content

INTERNACIONAL Los Moros y Cristianos de Alcoy se 'cuelan' entre la prensa neerlandesa El diario de los Países Bajos ‘NRC Handelsblad’ ha publicado en su web una pieza donde ofrece una visión integral de la festividad, con el testimonio de diferentes protagonistas, entre ellos, el reciente capitán moro, Jorge Vaquer, o el embajador del mismo bando, Javier Gisbert lunes, 30 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La prensa de los Países Bajos vuelve a hacerse eco de las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. El prestigioso diario NRC Handelsblad ha dedicado un reportaje al evento más importante que la ciudad acoge en abril. La pieza periodística ya se encuentra disponible en la web del diario y en ella se ofrece una visión integral de la festividad, para la cual han dispuesto del testimonio de diferentes protagonistas. Alguno de los entrevistados son, por ejemplo, el reciente capitán moro, Jorge Vaquer, o el embajador moro Javier Gisbert. El reportaje aborda, por otro lado, el valor intercultural de los actos, que conmemoran la reconquista cristiana. Para quitar importancia a una hipotética discriminación respecto al bando moro, se incluyen las declaraciones del festero y ex profesor de Historia Enrique Pérez, quien ha declarado lo siguiente: "No importa si perteneces a los cristianos o a los musulmanes. No se hace ninguna distinción entre 'buenos' o 'malos'". La publicacicón se ha podido materializar gracias a los viajes de prensa (press trip) que, desde la Concejalía de Turismo de Alcoy, se llevan coordinando desde hace unos años. En esta ocasión, el periódico NRC Handelsblad, que ya envió corresponsales para la Cabalgata de Reyes de este año, ha dispuesto de dos periodistas para cubrir la trilogía festera. Para acceder al reportaje: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/27/moren-verslaan-heeft-niets-te-maken-met-racisme-a1601113