EMERGENCIA SANITARIA Los Moros y Cristianos ceden ante el coronavirus La Asociación de San Jorge acuerda con el Ayuntamiento de Alcoy el aplazamiento de la fiesta declarada de Interés Turístico Internacional y BIC viernes, 13 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy se suman a la lista de damnificados por el coronavirus. La emergencia sanitaria, impuesta también en la ciudad, ha provocado que la Asociación de San Jorge, entidad organizadora de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural, haya acordado con el Ayuntamiento de Alcoy un aplazamiento de su celebración. “Ante la situación que estamos viviendo y ante la imposibilidad de improvisar de una semana para otra la celebración de esta fiesta hemos optado por aplazar la totalidad de las fiestas hasta nuevo aviso”, ha explicado el alcalde Antonio Francés. El primer edil ha querido “trasladar todo nuestro cariño al mundo de la fiesta y en especial a los cargos festeros, que tanto han trabajado por esta celebración”. Abatido por la decisión de suspender de manera momentánea las fiestas, el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, ha señalado que la intención es proponer una nueva fecha una vez se “supere esta crisis sanitaria”. Ha explicado que “esta difícil decisión” responde a la preocupación trasladada por los primers trons, que representan las filaes, ante las restricciones impuestas en la ciudad. “Tan pronto se normalice la situación marcaremos una fecha”, se ha comprometido. Antonio Francés ha avanzado que la próxima semana convocará un pleno extraordinario “para anular los días festivos locales del mes de abril”, del 25 al 27 de abril, a la espera conocer las nuevas fechas para el desarrollo de los Moros y Cristianos de Alcoy.