SANT JORDI 2019 Los músicos, protagonistas de Amagatalls de la Festa Paco Aznar ha tenido en su programa a los presidentes de la Agrupació Musical Serpis d'Alcoi y la Societat Musical Nova d'Alcoi, junto al asesor musical, cuando queda muy poco para el Dia dels Musics martes, 30 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (30/04/2019) El programa presentado por Paco Aznar, Amagatalls de la Festa, ha tenido en esta ocasión como protagonistas a los múiscos. Pocos días antes del Dia dels Músics han estado en Radio Alcoy representantes de dos de las cuatro bandas de música y el asesor musical, Juanlu Guitart. Guitart ha explicado que este año serán un total de 25 las bandas que desfilarán por las calles de Alcoy para concentrarse en la plaza de España e interpretar el Himno, uno de los años con más participación. Además José Antonio Llinares, presidente de la Societat Musical Nova d'Alcoi y Lluís Castelló de la Agrupació Musical Serpis d'Alcoi han explicado como se preparan sus bandas para este acto y para toda la Trilogía.