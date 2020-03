The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Los Nanos de Cocentaina caen de la agenda Las localidades de la comarca optan por aplazar actividades de caracter cultural, lúdico, deportivo y social ante la emergencia sanitaria jueves, 12 de marzo de 2020

AUDIO Hora 14 Alcoy (12/03/2020) Cocentaina aplaza todas las actividades del fin de semana y sus tradicionales Nanos por la alerta sanitaria. La I Cursa de la Dona, el concierto de Dani Miquel, la dansà dels Nanos, el concierto del Ateneu Musical, el concierto de Semana Santa y la actividad deportiva del polideportivo caen de momento del calendario. El pregón de Semana Santa y la presentación del cartel se mantienen al estar prevista una asistencia menor a 50 personas. También el mercado del miércoles 18 de marzo queda anulado y los Nanos aplazados para una fecha en la que el riesgo de contagio sea menor. Lo ha explicado la alcaldesa, Mireia Estepa, que asegura que ninguno de sus vecinos esta contagiado por coronavirus. Onil aplaza la presentación de capitanes de las Fiestas de Moros y Cristianos, el pregón y el Dia de la Volta, que estaban previstos para este sábado y el 21 de marzo. El Ayuntamiento de Onil y la Asociación de Comparsas Virgen de la Salud, atendiendo a las indicaciones de las autoridades y como medida preventiva, han decidido retrasarlo un mes. Así, han anunciado que el Dia de la Volta será el 18 de abril y el pregó y presentación de capitanes, el 19 de abril. Los días grandes de las fiestas de Onil están previstos desde el 29 de abril al 3 de mayo. Esta localidad de la Foia también ha aplazado 7 actividades públicas programadas hasta finales de marzo, entre ellas competiciones deportivas como el Trail d’Onil, culturales como la presentación de la novela Amina o actividades en el Casal Jove, según informa el Ayuntamiento. El Consistorio también ha informado que se restringe a un tercio de capacidad, el uso del auditorio y de la biblioteca municipal. Ibi aplaza diez actividades que estaban previstas desarrollar en la localidad hasta finales de marzo. El Ayuntamiento adopta esta medida, atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Generalitat, y que afecta a la plantà de la falla del Centro Ocupacional San Pascual, la celebración de la Asamblea Nacional de la UNDEF, jornadas educativas o un trofeo de motociclismo, entre otros. La Diputación también ha activado el protocolo preventivo frente al coronavirus en sus espacios culturales, donde se contempla que el aforo para visitar la Torre de Almudaina se limita a diez personas por día.