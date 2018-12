The examples populate this alert with dummy content

TERTULIA INFANTIL Los niños aportan su visión de la ciudad y la actualidad Pequeños alumnos de diferentes colegios dan su visión sobre Alcoy y sobre la actualidad miércoles, 26 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Suya es la radio (26/12/2018) Con la llegada de la Navidad, los políticos han cedido el relevo a los niños. La habitual tertulia semanal de los representantes de distintos partidos políticos en Radio Alcoy ha cambiado en este caso por una tertulia pero con pequeños alumnos de diferentes colegios de la ciudad como protagonistas. Lucía Gadea, jefa de informativos de Radio Alcoy, ha conversado con ellos por espacio de media hora y no han faltado sus opiniones sobre aspectos como la manera con la que se informan, las buenas noticias del año o las que más les han impactado, a qué personajes les gustaría entrevistar en caso de ser periodistas, su opinión de las redes sociales, las materias que les gustan, que pedirán a los Reyes, que van a leer... Su frescura y su espontaneidad han llenado las ondas durante esta tertulia navideña tan especial. Maya, 11 años, Álvaro, 11 años, Alma, 11 años, Lidón, 11 años, Marc, 10 años, Eva, 10 años, Lucía, 11 años, y Pau, 10 años, han sido los protagonistas de esta cita anual en una mesa informativa tan particular.