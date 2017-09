The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Los niños se acercan a la patrona El homenaje a la Virgen de los Lirios culmina este fin de semana con la Ofrenda del sábado y la Romería del domingo viernes, 15 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/09/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (15/09/2017) La previa del fin de semana de la fiesta de la Virgen de los Lirios ha tenido como protagonistas a los escolares de la ciudad. La iglesia de San Mauro ha acogido este viernes la visita de cerca de 400 niños de centros de Primaria. Pepa Tolsá, vocal Juventud de la Archicofradía, ha lanzado un llamamiento a la participación de los más pequeños para la ofrenda del sábado. "Este año se cumplen 50 de la proclamación como alcaldesa perpetua y será especial. Animo a todos los padres a que lleven a sus hijos". Tras ofrenda se expondrá en el zaguán del ayuntamiento el acta de nombramiento. La Ofrenda comenzará, sobre las 19,30 tras el traslado de la imagen hasta la bandeja y a continuación tendrá lugar la Crida a la Romería, a cargo de Paco Pascual, veterano trabajador de Radio Alcoy. La Romería del domingo saldrá las 6,45 de la mañana. La llegada al Santuario está prevista a las 10,30. Radio Alcoy ofrecerá programación especial a partir de las 12 horas.