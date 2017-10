The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS Los niños se incorporan a los presupuestos participativos Los alumnos de sexto de Primaria de los colegios de Alcoy dispondrán de 20.000 euros de gasto corriente del Ayuntamiento para distribuirlos entre sus proyectos y actividades jueves, 05 de octubre de 2017 Los niños se incorporan a los presupuestos participativos. Los alumnos de sexto de Primaria de los colegios de Alcoy dispondrán de 20.000 euros de gasto corriente del Ayuntamiento para distribuirlos entre sus proyectos y actividades. El objetivo es que los más pequeños empiecen a tomar contacto con la cultura de participación ciudadana. Al igual que las asociaciones de vecinos o colectivos sociales, los niños tendrán la oportunidad de exponer sus ideas que se decidirán en una asamblea. María Baca, concejal de Juventud y Participación. “Este proyecto busca que los niños aprendan a participar en los presupuesto. Que valoren que todo cuesta un dinero y que sus ideas sean para el bien del conjunto y no de sus intereses. Proponen muchas cosas, desde un viaje a China hasta un campamento. No será una inversión municipal, será alguna, o varias actividades que propongan para que todos los niños se beneficien, pero serán ellos los que las elijan en la asamblea”. La asamblea para decidir los proyectos ganadores será el próximo 13 de noviembre. Por otra parte, desde hoy y hasta el 22 de octubre pueden plantearse propuestas para inversiones dentro de este proceso de presupuestos participativos. Se pueden proponer por Internet o de forma presencial en las urnas instaladas en las bibliotecas, en el Ayuntamiento y en el complejo deportivo Eduardo Latorre.