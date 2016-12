The examples populate this alert with dummy content

MURO Los padres de los alumnos de El Bracal desconvocan la huelga El Ayuntamiento cerrará los barracones en caso de goteras, que la Conselleria de Educación confía evitar con la instalación de una nueva placa en el tejado miércoles, 14 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (14/12/2016)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (14/12/2016) La asociación de madres y padres de alumnos del colegio El Bracal, en Muro, han decidido desconvocar la huelga que se prolongaba desde el miércoles, 7 de diciembre, como protesta por las goteras provocadas por las últimas lluvias. El Ayuntamiento de Muro ha certificado la seguridad de las instalaciones, aunque se ha comprometido a clausurar los barracones en caso de que reaparezcan las goteras. La Conselleria de Educación confía en que la instalación de una nueva plancha en el tejado evite que se repitan estos problemas. Los padres resaltan que el alcalde de Muro, Francesc Valls, ha garantizado las condiciones de seguridad de los barracones habilitados hace ocho años para suplir las instalaciones originales del colegio, cerradas por problemas en la estructura del edificio. El alcalde se ha basado en un informe del departamento de Arquitectura que, sin embargo, exceptúa los días de lluvia, en los que se producen goteras. “Si vuelven a aparecer filtraciones, cerraremos los barracones”, ha manifestado el regidor a RADIO ALCOY. Con este compromiso, los padres han decidido desconvocar la huelga, que siguió el martes con apenas 90 niños en las aulas prefabricadas. Al tiempo en que se producían contactos entre los padres y el Gobierno local de Muro, la Conselleria de Educación inició el martes la colocación de una plancha de refuerzo en el techo para evitar las filtraciones que la semana pasada provocaron goteras en los pasillos de los barracones. Ningún aula se vio afectada, recalcan desde la conselleria. El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, ha explicado a RADIO ALCOY que la instalación de la plancha acabará este miércoles. Operarios de la empresa responsable del mantenimiento de los barracones permanecerán en Muro durante los próximos días, con predicción meteorológica de lluvia, para comprobar que el resultado de la operación ha sido óptimo y, en su caso, subsanar futuras filtraciones. “Las instalaciones son seguras y trabajamos para conseguir que no haya más goteras”, recalca Soler, que entiende el “enfado” de los padres. “Podían haber explotado hace uno o dos años, pero lo han hecho ahora”, ha manifestado el secretario autonómico. Soler insiste en que “la noticia importante” es que las obras de construcción del nuevo colegio El Bracal comenzarán en 2017. “Tenemos un calendario para adecuar 240 colegios en toda la Comunidad Valenciana. Hay un plan que vamos a cumplir, por lo que pedimos paciencia a los padres. No se puede hacer todo”, manifiesta. Los padres anuncian una nueva reunión en los próximos días para “continuar trabajando en medidas y reivindicando lo que pensamos que es de derecho”: un nuevo colegio para sus hijos.