The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Los paqueteros entregan 7.020 euros a tres entidades sociales Aspromín Gormaget, TEA Asperger y el programa de apoyo educativo de Salesianos Juan XXIII son los beneficiarios viernes, 11 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La recaudación de los paqueteros en la pasada Cabalgata y que asciende a 7.020 euros ha ido a parar a la asociación de Asperger, Aspromín y Salesianos Juan XXIII, entidades que trabajan especialmente con jóvenes. Los representantes de Aspromín Gormaget, Tea Asperger y el programa apoyo educativo de Salesianos Juan XXIII han agradecido esta donación que mejorará la labor en su trabajo diario. Dani Cabrera, en representación de los paqueteros destaca el placer que supone realizar esta labor, "si ya preparar paquetes para la Cabalgata es una gran alegría, aún lo es más poder ayudar a estas entidades que trabajan con jóvenes". La donación de 7.020 euros, 2.340 euros para cada entidad, se ha hecho pública por parte de alcalde Antonio Francés y la concejal de Bienestar Social, Aroa Mira en una rueda de prensa en la que las entidades beneficiarias además han explicado la labor que desempeñan.