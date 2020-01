The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Los paqueteros reparten más de 7.500 euros entre dos entidades benéficas El dinero recaudado por las donaciones voluntarias se ha entregado a Kanimambo, entidad que trabaja en el hospital del Carmelo de Mozambique donde está la monja alcoyana Sor Elisa Verdú y a la Fundación Mariola La Asunción viernes, 10 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/01/2020) Los paqueteros que ayudaron a los Reyes Magos a repartir a empaquetar y repartir sus regalos en Alcoy han entregado 7.642 euros a dos entidades solidarias. Este dinero recaudado por las donaciones voluntarias ha ido a parar a Kanimambo, entidad que trabaja en el hospital del Carmelo de Mozambique de la monja alcoyana Sor Elisa Verdú y a la Fundación Mariola La Asunción. La entrega de los cheques se ha realizado en el salón de actos del Ayuntamiento.