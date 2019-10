The examples populate this alert with dummy content

JORNADAS Los parques naturales de la Font Roja y Mariola, a estudio El Centre Social Real Blanc de Cocentaina albergará este viernes y sábado unas jornadas con expertos y las actividades se completan el domingo con una excursión al castillo de la Villa Condal jueves, 03 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/10/2019) Los parques naturales de la Font Roja y Mariola organizan unas jornadas de divulgación de la actividad que realizan en los parques. Este evento tendrá lugar este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 en el Centro Social Real Blanc de Cocentaina y llevará por nombre Evolució del paisatge: interacció entre comunitats naturals i humanes. El director de los dos parques, Salvador Palop, ha explicado la intención de estas jornadas en Radio Alcoy con una mirada al pasado y a la intervención del hombre sobre el paisaje. Palop ha estado acompañado por el técnico de la Font Roja, Pep Cantó. La inauguración será este viernes a las 16,30 horas con una primera conferencia del climatólogo de esta emisora, Enrique Moltó. Las conferencias se sucederán durante el sábado, mientras que el domingo por la mañana habrá una salida de campo hasta el castillo de Cocentaina con Rafa Enguix como guía.