The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Los partidos activan la maquinaria electoral Podemos y Guanyar movilizan a sus bases mientras el PSOE ultima la proclamación de Francés como candidato a la reelección martes, 25 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los partidos políticos han puesto en marcha los preparativos para las próximas elecciones locales que se celebrarán en mayo de 2019. Podemos y Guanyar han convocado a sus bases para debatir cómo afrontan el proceso electoral. En el PSOE, que no celebrará primarias, la ejecutiva ultima la propuesta para que el alcalde, Antonio Francés, repita como candidato. Este martes acaba el plazo para que las agrupaciones del PSOE en municipios de más de 50.000 habitantes puedan solicitar la celebración de primarias. Para celebrar votación interna es necesario que lo solicite el 51% de la militancia, una situación que fuentes socialistas aseguran que no se va a producir en Alcoy. La ejecutiva local quiere aprovechar la asamblea convocada este jueves para proponer a los militantes que Antonio Francés repita como candidato y opte a un tercer mandato. El PSOE será el primer partido en hacer público el nombre la persona que encabezará el cartel electoral. La segunda formación más votada en 2015, Guanyar Alcoi, recurre a los ciudadanos para redefinir su estrategia. Ha convocado una asamblea abierta el próximo miércoles (19.00 horas, Centre Ovidi Montllor) para hacer balance de los últimos tres años y debatir el camino de Guanyar hasta el final de la legislatura y cómo afrontar la cita electoral de mayo. “Entre nuestros compromisos está la rendición de cuentas, la transparencia y la toma de decisiones mediante la participación ciudadana”, recalca el coportavoz de la confluencia, Pablo González. En la misma línea, Podemos, que en 2015 se integró en Guanyar, también ha convocado en su sede a sus militantes este jueves (19.00 horas) para debatir sobre “el rumbo a seguir y cómo afrontar los comicios”. La formación morada apunta que en 2019 “será la primera vez que se presenta a unas elecciones municipales” con marca propia. Naiara Davó, concejal de Guanyar y secretaria general de Podemos, señala que “las instituciones públicas locales son las más próximas a la ciudadanía y por tanto debemos trabajar contando con los vecinos”.