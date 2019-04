Los partidos presentan a 18 candidatos de la comarca para el 28A

The examples populate this alert with dummy content

AUDIO Hora 14 Alcoy (25/03/2019) Este lunes 25 de marzo finaliza el plazo para la presentación de las candidaturas a las elecciones generales para el Congreso de los Diputados y el Senado y también para las Cortes Valencianas. Los partidos con representación en la comarca han dado a conocer la presencia de hasta 18 aspirantes de las localidades de L'Alcoià y El Comtat repartidos en estas candidaturas que serán sometidas a votación el próximo 28 de abril. En las candidaturas que a las Cortes Valencianas PP, PSOE, Unides Podem y Compromís han hecho públicas figuran hasta 12 aspirantes de la comarca. En la lista del PP, que en las anteriores autonómicas obtuvo 11 diputados por Alicante, figuran Fernando Pastor en el número 8, la ibense Sara Reche, que va de 17 y la edil alcoyana Amalia Payá en el puesto 28. El cuarto aspirante del PP de la comarca concurre por Valencia. Es Borja Espert que va en el puesto 14. En las pasadas autonómicas el PP obtuvo por esta provincia 12 diputados. El PSOE sitúa en el número 11 de la lista por Alicante a la concejal de Alcoy Aroa Mira. En las anteriores autonómicas el PSOE obtuvo por Alicante 9 escaños. La coalición Unides Podem-Esquerra Unida coloca en el número 3 a Estefanía Blanes y en el número 4 a Naiara Davó. En las autonómicas de 2015 mientras que Podem logró 5 escaños por la provincia, Esquerra Unida se quedó sin representación. Compromís, que en las anteriores autonómicas logró 5 escaños por Alicante, ha elegido por primarias a Rafa Climent para el dos de la lista, seguido del alcoyano Jordi Davó con el nueve y a Pau Torregrosa de la Torre de les Maçanes con el 11. Los alcaldables nacionalistas de Alcoi, Marius Ivorra, y de Cocentaina, Jordi Pla, ocupan los puestos 27 y 31, respectivamente. Y ya para el Congreso, la diputada alcoyana Patricia Blanquer repite una vez más en la lista del Partido Socialista por Alicante con el número dos. El PSOE coloca al ex alcalde socialista de Cocentaina, Rafael Briet, de número 7. En las Elecciones Generales de 2016 el PSOE logró la representación de 6 diputados por Alicante. El PP, que obtuvo 13 diputados en 2016, presenta en su candidatura a los alcaldables de Cocentaina, Rai Montava y de Agres María García. Compromís, que logró 9 diputados en las últimas generales con la confluencia A la valenciana, presenta al alcoyano Carles Sansalvador como primer suplente en la lista para el Congreso de los Diputados. Por la confluencia Unides Podem-Esquerra Unida el ex alcalde de Muro Francesc Valls, opta con el número 8. En las listas del Senado de la comarca únicamente figura como aspirante de Ciudadanos, la edil alcoyana Lucía Granados.