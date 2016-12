The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Los pastores del siglo XXI anuncian el ‘Nadal Alcoià’ Bloggers de viajes en español, periodistas online de crónicas de viajes y destinos turísticos promocionarán esta fiesta a través de las redes sociales sábado, 31 de diciembre de 2016 más información La Navidad como destino Travel Inspirers ha creado una campaña de promoción de #AlcoiCiutatdelNadal a través de las redes sociales. Esta agrupación está formada por siete de los principales bloggers de viajes en español, entre ellos profesionales del periodismo, la fotografía, el video y el marketing online con larga experiencia en la elaboración de crónicas de viajes, difusión de destinos y recopilación de consejos útiles a la hora de viajar. Esta campaña tiene cuatro claves de acción de marketing de contenidos con Travel Inspirers. Se trata de Conocer: realizar un viaje que permita descubrir rincones y vivir experiencias en el destino; Inspirar: publicación de temas inspiradores, fotos de calidad y videoclips experienciales que inciten a conocer el destino; Promocionar: campañas complementarias de promoción que promuevan la lectura de los temas inspiradores publicados; y Profesionalidad: compromisos de publicación y promoción de contenidos, con objetivos de métricas y presentación de resultados finales. La campaña se va a desarrollar con publicaciones en blogs y redes sociales. Los creadores, facilitarán todos los resultados de las publicaciones. Los 7 blogs acumulan las siguientes métricas: Usuarios únicos 1.800.000 al mes, Páginas vistas 3.100.000 al mes, Twitter 150.000 seguidores y Páginas Facebook 700.000 seguidores. Para realizar esta campaña dos de los bloggers se desplazarán a nuestra ciudad el día 3 de enero por la noche, Carlos Sarralde de Guías Viajar y David Escribano de Viaja Blog. Los dos vivirán el día 4 y 5 de enero en nuestra ciudad toda la magia del Nadal Alcoià, aunque las publicaciones aparecerán en todos los blogs: Chavetas (http://viajes.chavetas.es/); El Pachinko (http://elpachinko.com/); El Rincón de Sele (http://www.elrincondesele.com/) Guías Viajar (http://guias-viajar.com/); La Viajera Empedernida (http://www.laviajeraempedernida.com/); Paco Nadal, supongo (https://www.youtube.com/user/paconadalsupongo) y Viajablog (http://www.viajablog.com/) El día 5 de enero, 30 instagramers especialistas en viajes, se sumarán a la iniciativa. Se les trasladará al Campamento Real. Jordi Linares, presidente de la asociación de turismo Alicante Interior, ejercerá de guía en esta ubicación, después tendrán sesión de Tirisiti. La concejala de Turismo, Lorena Zamorano destaca que la campaña espera ampliar su ámbito a través de las redes sociales “de la mano de estos blogueros y instagramers con un posicionamiento en el mercado líder en seguidores y referencias, nos permite promocionar nuestra destino a toda España e incluso en el extranjero”. “Posicionar Alcoy como objetivo de calidad y como no, nuestras tradiciones, tan genuinas y conservadas son el mejor estandarte que tenemos. #AlcoiCiutatdelNadal Debe ser conocida y reconocida, y sólo así podemos ser Patrimonio de la Humanidad”, concluye Zamorano.