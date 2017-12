Los penaltis pasan del Alcoyano

Mucho hay que remontarse para ver la última temporada en la que al Alcoyano no se le ha pitado ni un solo penalti ni a favor ni en contra en toda una primera vuelta.

Ocasiones ha habido de sobra para que alguna vez, sobre todo a David Torres, el Alcoyano se hubiese estrenado desde los once metros, pero los colegiados no lo han creído conveniente o no han visto clara la jugada para tal castigo. En contra, lo mismo, algún defensor del Alcoyano se ha excedido en su defensa y en esta ocasión el colegiado tampoco vio pena máxima en las jugadas. Resulta insólito este dato ya que no es muy normal que los equipos terminen los primeros 19 partido de liga sin penaltis. El técnico del Alcoyano, José Galiana no quiso hacer valoración de este tema tras cumplirse una vuelta sin penaltis. “Y que quieres que te diga. Mejor me callo”, aseveró muy molesto.

El Alcoyano se ha ido de vacaciones, con un insuficiente en su haber ya que ha terminado muy lejos de lo previsto al principio de temporada. Los de Galina terminan la primera vuelta en la posición 12 a siete puntos del play off de ascenso y tras cinco partidos sin ganar ni marcar. 450 minutos hace el Alcoyano que no marca un gol, dato insuficiente para los objetivos del club. La próxima oportunidad será el 7 de enero ante el Llagostera. Los jugadores volverán al trabajo el día 26 de diciembre.