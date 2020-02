The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS “Los pioneros en 24 horas de hockey fuimos nosotros” Los ex jugadores del Patin Alcodiam como Toni Jordá “El Chato” y Javier Gisbert, han sido nuestros invitados de hoy en el programa que realizamos en la cervecería Soc Alcoià hablando de la historia del hockey en Alcoy miércoles, 12 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/02/2020) Nos remontamos más de 40 años atrás para recordar una época muy especial del Patín Alcodiam. Dos ex jugadores de aquellos tiempos, Toni Jordá “El Chato” y Javier Gisbert, han sido nustros protagonistas en Ser Deportivos en “el raconet del hockey”, el programa que realizamos desde la cervecería Soc Alcoià, situada en la c/ Isabel II, 13. Anécdotas, diferencias, vivencias y muchas cosas más nos han contado en un programa que como siempre que nos desplazamos a Soc Alcoià, conocemos más de la historia del Patín Alcodiam y de sus diferentes etapas.