ALCOY Los plenos regresan a la convocatoria matinal ocho después La mayoría de los ediles da luz verde a que las juntas de la corporación sean el primer viernes de cada mes a las 9:30 horas miércoles, 19 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/06/2019) El estreno de la legislatura de Alcoy conlleva cambios en el funcionamiento de los órganos de la corporación municipal y de gobierno. En la sesión celebrada esta mañana, se ha dado luz verde a que los plenos tengan lugar el primer viernes del mes a las 9:30 horas. En esta legislatura, atendiendo a que hay siete grupos municipales y en pro de la eficacia y que no sean muy extensos los debates, muchos de los temas serán competencia de la junta de gobierno local. Éste órgano estará integrado por el alcalde, Antonio Francés, los tenientes de alcalde Lorena Zamorano, Jordi Martínez, Vanesa Moltó y Alberto Belda, además de los ediles Jorge Silvestre y Teresa Sanjuán. El portavoz de Compromís, Marius Ivorra, en la sesión plenaria de este miércoles, ha planteado al alcalde que algunos de los temas importantes que se traten en la junta de gobierno "puedan trasladarse al salón de plenos para que pueda haber debate. En su defecto, y si el alcalde considera que no es necesario, le proponemos que con la voluntad de consenso, la transparencia y que podamos trabajar todos, que dos representantes de la oposición puedan estar presentes en las juntas del ejecutivo local, evidentemente sin voz ni voto". Francés ha significado que "en el momento en que finaliza la junta de gobierno local, que se celebrarán los lunes a las 9:15 horas, pueden acudir a Secretaría para tener acceso a todo el expediente y a toda la información con total transparencia de todo lo que se ha deliberado en la junta". El grupo municipal del PP también se ha sumado a la propuesta de que dos representantes de la oposición estuviesen en la junta de gobierno. Quique Ruiz, portavoz del grupo popular, lamenta la negativa del primer edil y "yo creo que ha perdido una oportunidad fantástica para reforzar la transparencia y dotar con más medios a la oposición para poder controlar al gobierno". Comisiones informativas Esta mañana, por otra parte, el pleno ha dado luz verde a la composición de los grupos municipales, a la designación de sus portavoces y a la creación de seis comisiones informativas: Gobernación y régimen jurídico; dinamización económica; servicios a las personas; servicios sociosanitarios; patrimonio, obras y servicios y gestión estratégica y ciudad inteligente. Por unanimidad, los ediles han aprobado las retribuciones para los miembros de la corporación municipal para esta legislatura. Según la información facilitada, en cuanto a dedicaciones exclusivas, el alcalde tendrá una retribución de 59.456 euros anuales en bruto; los tenientes de alcalde, 50.486 euros; los portavoces de los grupos políticos, 47.928 euros; los ediles con dedicación, 47.928 euros; y los concejales sin dedicación, 38.000 euros. Los ediles que no dispongan de dedicación exclusiva, recibirán en bruto 300 euros por asistencia al pleno, 250 euros por asistencia a las comisiones informativas y 250 euros por asistencia a las juntas de gobierno.