INDUSTRIA Los polígonos de Alcoy incrementan su ahorro energético hasta un 71% gracias a la iluminación inteligente El cambio de las 638 luminarias tradicionales a LED en los cinco polígonos va a suponer una economización de energía de 332.4777 kWh al año sábado, 20 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El consumo energético de los polígonos de Alcoy se verá reducido en un 71% gracias a la implantación de la nueva iluminación inteligente. Hasta el cambio, el gasto de energía en estas cinco áreas industriales era de 468.946,89 kWh al año, que ahora pasa a ser de 136.464,66 kWh al año, ahorrando 332.477,04 de forma anual. El Ayuntamiento ha llevado a cabo el cambio de 638 luminarias en Cotes Baixes, El Castellar, Beniata, Santiago Payá y en Cotes Altes, que han incorporado la tecnología LED con un sistema de iluminación inteligente. En el primer caso, el cambio es de 174 luminarias de 150 w de VSAP a luminarias led 36 y 63 w. El consumo actual de 131.465,70 kWh/año, pasa a 38.027,16 kWh/año, con un ahorro de 93.438,54 kWh/año, es decir un 71,07%. El importe de adjudicación de la actuación es de 125.206,16 euros. En El Castellar, hay un cambio de 101 luminarias de 150 w de VSAP a luminarias de led 26 w. Pasarán de consumir 76.312,74 kWh al año a 16.008,90, ahorrando un 79,02% - el mayor de los polígonos-, es decir 60.301,65 kWh anuales. El importe de adjudicación de la actuación es de 69.342,41. En el polígono de la Beniata, han cambiado 152 luminarias de 150 w de VSAP a luminarias led 26 y 63 w a led. Habrá un ahorro del 70,18%. Puesto que el consumo actual era de 104.517,75 kWh/año, y al ser LED pasa a 31.172,46 kWh/año, es decir 73.345,29 kWh/año menos. El importe de adjudicación de la actuación es de 120.680,24 euros. En cuanto al Polígono Industrial Santiago Payá, han sustituido 94 luminarias de 150 w de VSAP por luminarias de led 51 y 63 w En este emplazamiento el consumo anual es de 71.021,70 kWh. Al pasar a LED será de 23.993,64 kWh/año, con un ahorro energético de 47.028,06 kWh al año, un 66,22%. El importe de adjudicación de la actuación es de 47.074,42. Finalmente, en el Polígono Cotes Altes se sustituyen 117 luminarias de 150 w de VSAP a luminarias de led 26 w y 51 w. En este polígono se consume actualmente 85.629,00 kWh al año, con el cambio a LED se verá reducido en 58.363,50, un 68,16%, quedando en 27.262,50. En los cinco polígonos, hay un sistema de telegestión y detectores de presencia en las luminarias de los cruces. Hay que indicar que las luminarias que están en los pasos de peatones tienen unos niveles lumínicos igual que el resto de luminarias, pero cuando estas detectan la presencia de un peatón o vehículo, suben este nivel para que haya mejor visibilidad sobre el mismo. Se ha ejecutado también la instalación de alumbrado público en el acceso al Polígono Santiago Payá, el cual que carecía de este servicio, y que, por lo tanto, actualmente cuenta con una iluminación de las mismas características que el resto del polígono. Todo el alumbrado de los polígonos ahora podrá ser controlado desde una API, la cual permitirá ver el estado de las luminarias y los errores que se hayan ocasionado, así como hacer un seguimiento de los consumos que tienen y de las horas de utilización. Se podrán encender mediante reloj astronómico o mediante fotocélula, y reprogramar encendidos y apagados esporádicos de forma sencilla desde la misma plataforma. El plan de reforma de polígonos ha salido adelante conjuntamente con la Generalitat y el Ayuntamiento de Alcoy, con una inversión de más de tres millones de euros en la ciudad.