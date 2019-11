The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Los premiados de los Samarita visitan Amagatalls de la Festa Los protagonistas y el presidente de la asociación cultural han valorado las distinciones festeras otorgadas por el público y un jurado jueves, 21 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (21/11/2019) Amagatalls de la Festa ha recibido este jueves a parte de los galardonados con los Premios Samarita 2019. Los protagonistas y el presidente de la Asociación Cultural Samarita han valorado las distinciones otorgadas con las votaciones del público y del jurado y que recibierion el pasado 9 de noviembre en la gala celebrada en la Filà Cordón.