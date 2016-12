The examples populate this alert with dummy content

ESCOLA D'ART Los Premios de Diseño Tutto Piccolo vuelven a motivar a los más jóvenes artistas El primer premio ha recaído sobre Eugenia Jiménez, el segundo ha sido para Diana Patricia Imbachi y, la mención de honor, para Pablo Carbonell viernes, 16 de diciembre de 2016 Una nueva edición, la décimo sexta, de los Premios de Diseño Tutto Piccolo, realizados en colaboración con l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi y el departamento de Moda Infantil, ha premiado el talento emergente de los jóvenes participantes. Eugenia Jiménez ha recibido los 500 euros del primer premio por su colección Molinillo de viento. El segundo galardón, de 200 euros, ha ido a parar a la propuesta Tribal Camp, de Diana Patricia Imbachi. Pablo Carbonell se ha hecho con la Mención de Honor con su colección Kalliste. Los premios, a los que optaban 16 alumnos de Segundo de Estilismo de la Indumentaria y de Tercero del Grado de Moda, se entregaron el jueves 15 de diciembre, a las 12.30 horas, en el salón de actos de l'Escola. El objetivo es motivar a los alumnos y alumnas que se preparan para incorporarse al mundo profesional del sector de la moda infantil.