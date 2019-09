The examples populate this alert with dummy content

PARTICIPACIÓN Los presupuestos participativos esperan seguir aumentando en participantes Se han destinado 400.000 euros, más otros 20.000 en los prepuestos participativos para niños - El 31 de enero de 2020 se conocerán las propuestas elegidas después de un proceso de tres meses lunes, 30 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/09/2019) Alcoy destina 420.00 euros en los presupuestos participativos de 2020. El plazo comienza este lunes 30 y acabará el 31 de enero del próximo año. El Ayuntamiento quiere seguir aumentando los participantes, que han pasado de 105 en la primera edición en 2014 hasta los 886 de la última en 2019. Las propuestas deben estar orientadas en cuatro materias: movilidad y accesibilidad, espacios abiertos y públicos, equipamientos e infraestructuras y proyectos municipales o campañas. Y las formas de presentarlas serán a través de urnas, ubicadas en bibliotecas, centros de mayores o espacios públicos como la Biblioteca, el Eduardo Latorre o en el Centre d'Esports, on-line en la web alcoiparticipa.com o acudiendo a los talleres participativos que tendrán lugar los días 15, 17, 22 y 24 de octubre en el aula de formación de la Policía Local de 18 a 20 horas. En el caso de las propuestas que salgan de los talleres no necesitarán de 50 avales como sí lo necesitarán las de las otras vías. La concejal de Participación, Teresa Sanjuan ha recordado la importancia de esta iniciativa y ha recordado que 320.000 euros son para propuestas de inversión y 80.000 para gastos corrientes. Podrán participar todos aquellos empadronados en Alcoy mayores de 16 años. Tras la campaña de promoción del 30 de septiembre al 6 de octubre, del 7 al 27 será la recogida de propuestas, que revisarán los técnicos hasta el 3 de noviembre. Del 4 al 10 tendrá lugar el análisis de las propuestas por el departamento de participación según su viabilidad técnica y económica, del 11 de noviembre al 2 de diciembre valoración por parte de cada departamento. Del 3 al 5 de diciembre confección de la lista, del 9 al 22 de diciembre el periodo de votaciones. El 31 de enero de 2020 se darán a conocer las propuestas elegidas. Por su parte, los menores de 16 de años dispondrán de 20.000 euros para ver desarrollados sus proyectos. Los presupuestos participativos para niños han comenzado con las actividades elegidas por ellos antes del verano, en concreto por escolares de 3 de ESO, y se extenderán hasta finales de año. Una visita a la Protectora que ya tuvo lugar este sábado, una actuación de hip-hop en el CADA, talleres con perros en el colegio Tomás Llácer y en el CCJ, taller de cocina en el CIP FP Batoi, taller de dibujo, fotografía, defensa personal o pintura, la Casa del Terror o torneo de Paint-ball, entre otras actividades. Teresa Sanjuan valora la función de estos presupuestos para los más jóvenes, puesto que el objetivo es ampliar la participación también entre las edades más tempranas.