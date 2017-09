The examples populate this alert with dummy content

NOVEDADES Los presupuestos participativos se abren al gasto corriente Los vecinos podrán presentar propuestas concretas en materia de cultura y servicios sociales - El Ayuntamiento mantiene los 400.000 euros de las anteriores ediciones miércoles, 27 de septiembre de 2017 Los vecinos de Alcoy podrán decidir sobre el gasto corriente del Ayuntamiento en la nueva edición de los presupuestos participativos. La gran novedad de este año es que los ciudadanos podrán distribuir 80.000 euros entre programas e iniciativas concretas, presentadas por entidades, en materia de cultura y servicios sociales. Los 320.000 euros restantes hasta llegar a los 400.000 de este programa participativo quedan reservados a inversiones. La concejal de Participación, María Baca, explica que los talleres de trabajo han comenzado a través de reuniones sectoriales con colectivos sociales. El plazo para presentar iniciativas concluye el 5 de octubre. Además de en los talleres, se pueden presentar a través de Internet o en los buzones instalados en las bibliotecas, el registro, el complejo Eduardo Latorre o el departamento de Participación. Los técnicos seleccionarán las propuestas a principios de noviembre. La votación será entre el 16 y el 30 de noviembre.