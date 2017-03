The examples populate this alert with dummy content

JÓVENES CREADORES Los primeros pasos del Lindy hop La bailarina alcoyana, Elisabet Monllor, explica sus inicios con el baile y cómo llegó a fundar el Festival Winter Black miércoles, 15 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Jovenes creadores (14/03/2017) Elisabet Monllor empezó a bailar a los 4 años de forma autodidacta. "En casa hacía mis experimentos con la música probando movimientos y ritmos y no me perdía nunca ningún programa o película de baile". La bailarina alcoyana habla en el ciclo de Jóvenes Creadores de sus origenes, de su proceso de formación. Recibió clases de salsa y bailes de salón (de la que tiene una titulación de ORTHOS 2 años). "Estudié en la Escola d'Art Ilustración, Fotografía y Pintura, compaginando con escritura. Y recibí la primera matricula de honor al ciclo de Ilustración. Esto me da una visión más profunda de la danza llegando a hacer Performances de danza improvitzada tan para proyectos personales como para colaboraciones con otros artistas". Respecto a sus estilos y porque se decantó por el Lindy Hop explica que el Rock & Roll era su baile preferido de pequeña, "mi encuentro con el Lindy no fue casualidad. Buscaba videos en youtube de Rock&Roll y Booggie Wooggie, el que me trajo a ver la película Hellzappoppin, pero no fue hasta casi 4 años después que pude empezar mi trayectoria profesional en Lindy Hop y Solo Jazz". En el tercer aniversario del Festival Winter Black, que fundó, recuerda los difíciles inicios. "Empecé sola y ya somos un equipo de voluntarios y tenemos la suerte de contar con el Círculo Industrial para hacer nuestras fiestas". Este festival trata de traer los mejores maestros de la escena mundial de Lindy Hop a Alcoy. "En las dos últimas concentraciones hemos conseguido que nos acompañan más de 400 personas". Sobre sus proyectos de futuro a Elisabet Monllor le gustaría que el Swing siguiera su evolución creciente. "Aunque estoy viviendo en Barcelona dando clases de Lindy Hop y Jazz Solo en otras escuelas, creo en aquello que he creado desde cero". Por ello continúa dando clases regulares una vez al mes los sábados en Alcoy. "Todo que quiera conocer este baile maravilloso y esta cultura afroamericana, que se acerque y venga con nosotros".