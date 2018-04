The examples populate this alert with dummy content

AGRICULTURA Los productores de cereza prevén una colecta plena de 4 millones de kilos El retraso en la floración ha evitado pérdidas por las heladas de la segunda quincena de marzo martes, 03 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/04/2018) Los productores de cereza preparan una gran campaña de colecta, con 4 millones de kilos. El presidente del consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida Cerezas Montaña de Alicante, Hilario Calabuig, habla de conseguir el “total potencial” del cultivo entre El Comtat, L’Alcoià, El Vinalopó y La Marina. Calabuig advierte, no obstante, de la delicadeza de la fruta, lo que la expone a pérdidas por lluvia o bajas temperaturas. De momento, según ha explicado Calabuig a RADIO ALCOY, el retraso en la floración ha permitido salvar las heladas registradas en la comarca durante la segunda mitad de marzo. Fueron dos noches con los termómetros por debajo de cero grados que han provocado importantes daños en los almendros. En el caso de los cerezos, solo se han visto afectadas las partes más bajas de los árboles, con una trascendencia mínima. Según Calabuig, la floración de los árboles está siendo “perfecta”, lo que augura una buena campaña, con un rendimiento del 100%. “El potencial de la cereza en la zona es de unos cuatro millones de kilos, una cantidad que podemos alcanzar si se mantienen las condiciones”, pormenoriza el presidente del consejo regulador. Calabuig es cauto “porque hasta que la cereza no está en el cesto no se puede contar con ella”, en referencia a la delicadeza de esta fruta. La campaña se ha retrasado este año unos 10 días respecto a su inicio habitual, que suele producirse a finales de abril. “No sé si este mes se podrá recoger frutos”, sostiene Calabuig.