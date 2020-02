The examples populate this alert with dummy content

ÁGORA Los programas de Ágora ponen en marcha 11 empresas en 2019 Iniciaron su actividad como resultado de Ágora emprendedores y Activa Ágora miércoles, 19 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (19/02/2020) Los programas Ágora derivan en la puesta en marcha de 11 nuevas empresa en 2019. Las 11 empresas iniciaron su actividad el año pasado como resultado de los programas Ágora Emprendedores y Activa Ágora. Alberto Belda, concejal de Empresa y Empleo, ha destacado en el Espacio Ágora que más de la mitad estén relacionadas con las nuevas tecnologías. Las iniciativas de Ágora despertaron el interés de 76 emprendedores, algunos de los cuales de fuera de la ciudad y que en el año pasado recibieron 96 atenciones. En el caso de Ágora emprendedores, se realiza en colaboración con CEEI y que asesora de manera individual. El 70% de los emprendedores atendidos destacaron que la vocación era su principal motivación. Activa Ágora alcanzó en 2019 la cuarta edición, en cada una de las cuales fueron seleccionados 10 proyectos empresariales para acompañarlos en su puesta en marcha.