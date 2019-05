The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA ALFÉREZ CRISTIANO Los protectores de la montaña La Escuadra Especial del Alférez cristiano surge del bosque para librar la batalla sábado, 04 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La divinidad celta Cernnunnos guía los pasos de esta tropa de protectores de la montaña. El bosque es el elemento que arropa y ampara a este cuerpo de élite que desfila coronado por la cornamenta del ciervo como señal diferencial. La filà Muntanyesos del Alférez Cristiano cede a sus guerreros más bravos su característica arma. Las escamas del escudo montañés se adaptan a la perfección al diseño interpretado por Antonio Aracil en esta escuadra especial. No falta la hojarasca o los tatuajes con los que los doce soldados logran un total mimetismo en su hábitat natural. El ciclo anual y los cambios que experimenta el bosque a lo largo de las cuatro estaciones se deja notar también en esta escuadra que avanza imparable al son de Iurde de Rogelio Mira Rico interpretada por la Societat Musical Nova d’Alcoi.