The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Los Realistes destacan en unos Samarita muy repartidos La filà se lleva tres premios, entre ellos los de mejores cabos, durante una gala a beneficio de AIN que reconoció a Carlos Coderch y la peña Bon Humor domingo, 05 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La filà Realistes ha sido, con tres galardones, la gran triunfadora de los premios Samarita, que concede la asociación del mismo nombre. La filà se ha adjudicado en la gala celebrada este sábado los premios a los mejores cabos: la mejor arrancada de Diana para Tamara Pulido y la mejor arrancada de escuadra para Rafael Segura. Su escuadra especial, obra de Antonio Aracil, se ha llevado el premio a mejor diseño original. El resto de premios ha quedado muy repartido. La gala de entrega de premios se ha desarrollado en la filà Cordón, origen de la peña Samarita, que ha reconocido al miembro del cuadro de honor de la Asociación de San Jorge, Carlos Coderch, como personaje festero del año. El premio a la mejor entidad colaboradora con la fiesta ha sido para la peña Bon Humor. PREMIOS SAMARITA 2017 Personaje festero del año: Carlos Coderch. Entidad colaboradora con la fiesta: peña Bon Humor. Mejor arrancada de Diana: Tamara Pulido, de la filà Realistes. Mejor cabo batidor: Eduardo Gilabert, de la filà Chano. Mejor arrancada Entrada cristiana: Salvador Albero, de la filà Aragonesos. Mejor arrancada Entrada mora: Rafael Segura, de la filà Realistes. Mejor escuadra especial: filà Verdes, diseño de David Jordà. Mejor diseño original: Antonio Aracil, por la escuadra especial de la filà Realistes. Mejor pieza original: Francisco Valor. Mejor roponà: filà Labradores. Mejor Segunda Diana: filà Muntanyesos. Mejor Procesión: filà Domingo Miques. Mejor Alardo: filà Abencerrajes. Artesano de oro: Moisés Márquez y Ana Terol.