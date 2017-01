The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Los rebeldes de Alcoy El Winter Black Swing Festival aterriza con fuerza del 27 al 29 de enero en su tercera edición martes, 24 de enero de 2017 Los rebeldes del swing llegan a Alcoy. La ciudad se convierte en un escenario de película, años veinte, años treinta, para abrazar fuerte la tercera edición del Winter Black Swing Festival, que se va a desarrollar del 27 al 29 de enero. Un festival de música swing que este año innova sin salirse de su estilo. Talleres de shag, balboa, tap dance y jazz steps para los bailarines más 'rebeldes', que se combinarán con actividades abiertas por toda la ciudad: clandestinos en la plaça de Dins, el viernes y el domingo, las fiestas de época en el Circulo Industrial de viernes y sábado, e incluso una marching band prevista para la inauguración del evento, ruta modernista y caña-tapa. Música, espectáculo y diversión en un fin de semana que llenará de ritmo Alcoy. Fotografías de Ania Gadar