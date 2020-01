The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Los Reyes llenan de màgia Alcoy La Cabalgata de Reyes de Alcoy, declarada fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural, alcanza su 135 edición domingo, 05 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar acompañados de antorcheros, pajes y paqueteros más antiguo y tradicional ha comenzado a las seis de la tarde desde la entrada de Alcoy como anoche recordaba el Tio Piam, personaje a quien se atribuye el origen de esta fiesta. Los reyes descansaron anoche en Alcoy el en campamento real instalado en la sierra Mariola y que desde las 8 de la mañana han visitado en torno a 8.000 personas que habían adquirido entrada. Desde 1924 la víspera de la Cabalgata ha estado precedida con la visita del Embajador Real que tras leer el mensaje de sus majestades recogió anoche las cartas que los reyes han leído esta noche. Alcoy ha aplicado este año un recorte en el recorrido de Bando Real y la Cabalgata que se restringe a las calles del centro para que los desfiles finalicen antes de las diez de la noche.