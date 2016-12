The examples populate this alert with dummy content

NAVIDADES SOLIDARIAS Los Reyes Magos se cuelan en el hospital Melchor y sus pajes traen la alegría y los buenos deseos para el próximo año al Virgen de los Lirios viernes, 16 de diciembre de 2016 Adivinar las parejas de imágenes sobre la Navidad, juegos de mímica, responder preguntas sobre momentos y personajes significativos como el Embajador o el Tirisiti o elaborar maracas con botes para encontrar la estrella perdida del rey Melchor. La Asociación comarcal de ayuda en el tratamiento del cáncer, SOLC, y el ciclo superior de Animación Sociocultural y Turística de Batoy han llevado el miércoles 14 de diciembre la alegría y la ilusión a los pacientes de la planta de quimioterapia del Virgen de los Lirios en un proyecto que llega a su cuarto año consecutivo. La visita de Sus Majestades Solidarias, en la que pacientes y personal sanitario han entonado villancicos acompañados de una guitarra, ha finalizado cuando los pajes y el rey mago han llegado a la planta de maternidad y pediatría, donde han sido recibidos con gran expectación. En la sala de espera cuelga un árbol de papel, con adornos en los que se pueden leer los deseos de pacientes y familiares para un nuevo año cargado de buenas noticias.