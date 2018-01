The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Los Reyes reparten solidaridad Melchor, Gaspar y Baltasar visitan los centros de mayores y la planta infantil del hospital de Alcoy para cerrar los actos del ciclo navideño domingo, 07 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Lejos de la pompa de la Cablgata del día 5, los Reyes Magos, en la jornada de la Epifanía, repartieron solidaridad e ilusión entre los ancianos y los niños ingresados en el hospital Virgen de los Lirios. La tradicional visita comenzó en el centro de mayores Emilio Sala. Los residentes recibieron regalos e imágenes que les evocaron a su niñez. A la infancia estuvo dirigida la segunda parada: la planta infantil del hospital. "Son momentos muy emocionantes", reconoció el concejal de Fiestas, Raül Llopis. Antes de regresar a Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de sus pajes reales, visitaron el centro de mayores Mariola La Asunción, en el Preventorio, muy cerca de donde el 4 de enero montaron su campamento. A primera hora de la tarde los monarcas emprendieron su camino de regreso.