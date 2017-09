The examples populate this alert with dummy content

UPV Los robots más ágiles de España El equipo del campus de Alcoy de la UPV gana el concurso nacional de robots humanoides por quinta vez en seis años - Una de las pruebas en las que ha resultado vencedor consistía en subir y bajar peldaños de una escalera lunes, 11 de septiembre de 2017 El Grupo de Robótica y Mecatrónica del campus de Alcoy de la UPV, GROMEP, repite como vencedor en el CEABOT 2017, competición que Gijón acogió el pasado viernes en el marco de las jornadas de Automática. Es la quinta vez, en seis años, que el equipo alcoyano gana el concurso nacional de robots humanoides, en esta ocasión, imponiéndose en tres de las cinco pruebas del campeonato. GROMPET han quedado los primeros en los combates de sumo, la prueba de visión en la que los robots decodifican códigos QR para identificar obstáculos y una carrera de subida y bajada de una pequeña escalera con peldaños de tres centímetros de altura. En la carrera de obstáculos y la libre han quedado segundos. El equipo de la UPV al mando de estos robots tan humanos está formado por Iván Ortiz, de Ingeniería Mecánica; Jordi Armengol, de Ingeniería Eléctrica; y Sergio Tortosa, de Ingeniería Informática.