MIL.LENI Los robots toman el campus El Campus de Alcoy de la UPV acoge el torneo de la First Lego League y el concurso de robótica móvil jueves, 31 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/01/2019) El campus de Alcoy de la Universitat Politèctica de València, UPV, se llena de robots este viernes 1 de febrero y sábado 2 de febrero con el torneo de la First Lego Leage y el concurso de robótica móvil. En el concurso de Lego, que se desarrollará el sábado, se han inscrito más de 190 escolares en 22 equipos. Dos de ellos obtendrán en Alcoy la clasificación para la fase nacional que tendrá lugar en Tenerife. Marina Muñoz, una de las jueces de la competición, explica junto a Jaume Masià, Subdirector de Generación Espontánea y uno de los organizadores de la First Lego Leage en el campus de Alcoy de la UPV y el profesor del departamento de Ingeniería Electrónica, Juan Ramón Rufino, en el programa Mil.leni de este jueves 31 de enero las claves de las pruebas. Como previa a la First Lego Leage, el viernes tendrá lugar la VII edición del Concurso de Robótica Móvil con 382 estudiantes de 138 equipos.