INTERCAMBIO Los Salesianos de Alcoy se nutren de la educación más internacional Los dos centros de la ciudad participan en dos programas de Erasmus + con los que aprenden experiencias gracias a alumnos y docentes llegados desde República Checa, Noruega, Turquía, Estonia, Italia, Islandia y Eslovaquia jueves, 19 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/04/2018) Salesianos Juan XXIII acoge esta semana un encuentro del Erasmus+ bajo el título Teaching in the digital age. Es la última actividad de un proyecto de tres años desarrollado entre seis centros docentes para profundizar y actualizar el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Hasta el centro de la zona norte han llegado 18 profesores de República Checa, Noruega, Turquía, Estonia e Italia que, durante esta semana, están asistiendo a clases de secundaria y formación profesional, además de conocer algunas empresas de la ciudad. Por otra parte, el colegio Salesianos San Vicente Ferrer ha sido la sede del proyecto europeo Erasmus + contra el malgasto de agua H2O Not wasted. En este caso, han sido 8 alumnos y 3 profesores de Selfoss, Islandia, junto a otro grupo de 11 alumnos y 3 profesores de Giraltovce, Eslovaquia, quienes han compartido experiencias relacionadas con la temática del agua. Los invitados han visitado lugares como el Oceanogràfic en Valencia, las Cavas de nieve de Agres y el Molinar y el parque de Bomberos en Alcoy, además del Museu de la Festa y el Explora.