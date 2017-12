The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMIA Los secretos de Mastechef llegan al Mercat de Sant Roc El chef Salva Linares, concursante de la cuarta edición del famoso programa televisivo, imparte un taller de cocina a 40 clientes del mercado alcoyano lunes, 18 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Mercat de Sanr Roc recibió el jueves pasado una visita muy especial: la del chef Salva Linares, concursante de la cuarta edición del programa televisivo líder de audiencia Masterchef. Linares impartió un taller de cocina a 40 clientes del mercado, que fueron escogidos previamente con un sorteo, que pudieron conocer de cerca los mejores secretos gastronómicos. Finalizado el taller, el Mercat de Sant Roc ofreció un vino de honor a los asistentes. El espacio espera repetir la iniciativa, que en su primera edición ha sido un éxito.