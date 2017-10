Los señores de la 'Festa' 2018 salen a escena

Los señores de la ‘Festa’ 2018 ya se conocen de manera oficial. Los capitanes, alféreces y Sant Jordiet de las próximas fiestas de Moros y Cristianos han salido a escena. En la presentación de cargos, organizada por la Asociación de San Jorge (ASJ), este viernes 20 de octubre en el Teatro Calderón mostraron sus credenciales ante numeroso público. El acto lo ha conducido el secretario de la ASJ, Enrique Ruiz.

El primero en recibir la insignia que lo acredita como alférez cristiano 2018 ha sido José Luís Calbo Silvestre. Celebra su 20 aniversario como fester de la Tomasina. Desde que nació participa en las fiestas de Muro con la filà Mare de Deu. Por mediación de su mujer, Elisa, se apuntó a la Tomasina de Alcoy, filà de la que ha sido Contador y Cop, gloriero y escuadrero.

Su decisión de ser alférez la tomó a la cerca del mar junto a un grupo de amigos.”Entre bromas y risas tomamos la decisión ”. En el boato se han implicado amigos de Muro, Valencia y de Alcoy. “Me siento muy arropado” y ha reconocido que su mujer representa la mitad del cargo.

En su alferecía estarán representadas órdenes militares y religiosas de la Reconquista. “Al final nos hemos decidido por los templarios, calatrava, santiaguesas y hospitalarios”. Por su altura el alférez cristiano será la encarnación de Pere el Grande. “Fue una propuesta del diseñador”. En música apuesta por piezas clásicas. “En ese sentido no quiero arriesgar. Que la gente de disfrute”.

A continuación, ha sido el turno de Santiago Carbonell Quesada. El alférez moro 2018 debutó en los Cruzados cuando tenía dos años de la mano de Juan Peidro Foia. Tiene precedentes familiares de cargos representativos en su familia ya que su tío Miquel Martí fue embajador cristiano durante 15 años.

Sus primeros pasos los dio en la Peña del Bon Humor. “Mi padre es el número dos de la entidad y el introductor de los carteles de la Peña. Yo voy allí desde que iba en carro”. En las fiestas ha hecho de casi todo, gloriero infantil, del Hospital, Mayor y destaca la última escuadra de negros del mig de la fila Cruzados. “Fue la mejor experiencia que he tenido”.

Pertenece a la Magenta desde hace 2 años. “Magenta y Cruzados son filaes hermanadas. En una cena de Navidad se me propuso ser alférez y al final se lo propuse al primer tró”. Cuenta con el apoyo de los magenteros. “Desde el primer día me han tratado como uno más y cada vez que entro allí y me siento como en casa”. La temática de su boato es aún privada. El hilo conductor se centrará en la conquista árabe más que en la Reconquista cristiana. El único detalle que desvela es la plena integración de su familia. “Mi favorita es mi madre”.

Tras los alféreces, llega el turno de los capitanes. El cristiano, José Vicente Jornet Molla, es de los Navarros desde nacimiento. Su padre fue fester Navarro y uno de los refundadores.

En su curriculum fester destacan haber participado en varias escuadras especiales. Es uno de los que en la década de los 70 había en la filà. “Eramos entonces 44 festers”, ha recordado. “Celebro el espíritu aperturista de la fila, que ha potenciado su crecimiento”. En buena medida ha aportado a esta circunstancia su familia con 30 miembros.

“Me siento capacitado para representar a la filà y por eso me he presentado. No quiero ser un capitán solitario”. Su boato de la capitanía será de integración y simbiosis. “Habrá elementos Navarros, de la Reconquista, Jaume I”. La música tendrá un papel principal y también la implicación de sus amigos y familiares. Anuncia novedades para la Entrada y el Alardo.

El capitán moro 2018 Jorge Vaquer Calatayud ha cerrado el turno de presentaciones. Es de la filà Verds desde los 4 años. Ingresó de la mano de su padre. Lleva 60 años en la filà en los que administrativamente ha hecho de todo. “Desde llevar el montepío, estar en junta, secretario y Darrer Trò”. Destaca su participación en la escuadra centenaria de la filà Verds y su implicación con los cargos en otras filaes. Hace ocho años comenzó a barajar la idea de ser capitán y a recabar apoyos. “A mi familia le hizo ilusión”, recuerda.

Uno de sus nietos le ha propuesto ser capitán mediano. “Me ha dicho: abuelo si a tí te pasa algo, no te preocupes, yo de sustituiré”. A Jorge Vaquer Calatayud lo acompañarán 35 caballeros y más de 20 damas. “Es un apoyo importante”, reconoce.

El boato del capitán moro representara el asedio de Al Azraq a la plaza de Alcoy acompañado de música inédita. A medio año vista de las próximas fiestas el capitán moro no esconde su “satisfacción personal de representar a la filà a la que he pertenecido toda la vida”.

Tras la imposición de insignias a los cargos, el presidente de la ASJ, Juan José Olcina, y el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, han cerrado el acto con sus discursos.