TEMPORAL DE VIENTO Los servicios municipales reponen la iluminación navideña El fuerte viento obligó a retirar algunas de las luces de las calles El Camí, Sant Nicolau, País Valencià, Oliver o Gonzalo Barrachina - El concejal de Obras, Jordi Martínez, ha agradecido la intervención de bomberos, Policía Local o brigada de obras, entre otros lunes, 23 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/12/2019) El viento obligó a retirar la iluminación navideña, que ha sido repuesta. La fuerza que alcanzó, tumba árboles, una farola y un muro. Los bomberos y los servicios municipales han realizado más de treintena de intervenciones el fin de semana. La más destacada fue la retirada de parte de la iluminación navideña en El Camí, Sant Nicolau, País Valencià, Gonzalo Barrachina, Viaducte, Oliver y Batoi. El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, agradece la reacción de las brigadas, bomberos y la adjudicataria del alumbrado SICE y la encargada del mantenimiento de las luces de Navidad, Ximenez, para que la situación tuviese la mayor normalidad posible pese al mal tiempo y no hubiese que lamentar incidentes graves. También se derrumbó un muro en la calle Tossal y una farola en el Camí sobre un vehículo. Además de caídas de cristales en diversos edificios. Los bomberos han actuado en la retirada de árboles, vallas publicitarias, persianas o cables de telefonía. Los registros de AVAMET cifran en 127 Km hora la velocidad alcanzada en Agres o los 122 en el Menejador.