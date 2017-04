The examples populate this alert with dummy content

DÍA DEL TRABAJO Los sindicatos piden un clamor contra la desigualdad en el Primero de Mayo UGT y CCOO reclaman empleo estable, salarios justos y protección social viernes, 28 de abril de 2017 No hay excusas. Hay que salir a la calle. Es el lema con el que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras convocan a los actos del Primero de Mayo en Alcoy. Los dos sindicatos ponen el acento este año en que la recuperación económica no llega a los trabajadores, lo que lleva hacia una “sociedad subdesarrollada”. La reivindicación se articula en tres exigencias básicas: empleo estable y con derechos, salarios justos y protección social. El responsable de Organización de Comisiones Obreras en las Comarcas Centrales, Raúl Alcocel, advierte de que la “crisis-estafa” y la posterior recuperación “han destruido el empleo con derechos por una ocupación precaria hasta el punto de llegar a la pobreza laboral, es decir, personas con trabajo, que cobran, pero que son pobres”. El dirigente sindical subraya que los salarios justos solo pueden conseguirse a través del diálogo social y la negociación colectiva, también lastimados durante la crisis. Sobre la protección social, Alcocel apunta que la tasa de cobertura de las personas sin empleo es en la Comunidad Valenciana 11 puntos menor que en el conjunto de España. “Son personas que no cobran nada”, lamenta. Los sindicatos insisten en el aumento de la desigualdad social y confían en una amplia participación en los actos del lunes, que comienzan a las 10.30 horas con un almuerzo popular en los jardines de L’Alameda y siguen con la manifestación hasta la plaza de España a partir de las 11.30. UGT y Comisiones han aprovechado que este viernes es el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo para reivindicar medidas que frenen el aumento de los accidentes laborales. Tomás Sánchez, de UGT, puntualiza que en la Comunidad Valenciana el año pasado hubo 42.062 accidentes laborales, un 6,5% más que en 2015.