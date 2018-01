The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA Los sindicatos policiales recriminan la pasividad del Gobierno a sus peticiones Critican la negativa a actualizar salarios y la insuficiente reserva de fondos para mejorar el material de los agentes martes, 30 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los sindicatos policiales aprovecharon el pleno de aprobación del presupuesto para hacerse oír de nuevo en el salón de plenos. La Plataforma para la valoración de la Policía Local, formada por el Sindicato de Policías y Bomberos, Intersindical Valenciana, el Sindicato de Policías Locales y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, recriminó al Gobierno local, del PSOE, la pasividad mostrada ante sus propuestas de mejoras. Los cuatro sindicatos han mostrado su malestar, a través de un comunicado, al ver que su reivindicación para la equiparación salarial de la Policía Local no figura en el documento de ajuste salarial a las funciones que desempeñan los trabajadores. Sí figuran las de otros grupos profesionales, lo que ha soliviantado a los sindicatos. “Nos parece una burla por parte del concejal de Personal, Alberto Belda, que tenga olvidados a los funcionarios policiales en cuanto a sus ajustes salariales”, manifiestan. Otra de las cuestiones que no ven atendidas es la petición de mejorar los medios de autoprotección de los agentes. Según afirman, la cantidad reservada en el presupuesto local de 2018 es “insuficiente para cubrir todas las necesidades a tomar en cuestiones de seguridad”. La plataforma sí valora la convocatoria de nuevas plazas de agente, limitada por las restricciones impuestas por el Ministerio de Hacienda en las ofertas de empleo público. Consideran que “se ha logrado que se oferte un número no suficiente pero sí aceptable que sofoque en alguna medida la falta de efectivos policiales”. Los cuatro sindicatos van a mantener las movilizaciones y advierten de que van a evaluar desarrollar acciones “más contundentes”. El colectivo lamenta que el Gobierno siga “sin reaccionar” ante las reivindicaciones profesionales y económicas de la Policía Local. Los representantes de los trabajadores señalan en el comunicado que durante el último periodo navideño “la falta de personal puso en riesgo la seguridad de varios actos y la no cobertura de multitud de servicios solicitados por la ciudadanía”.