ELECCIONES MUNICIPALES Los socialistas alcoyanos presentan su candidatura en sociedad En el acto han intervenido el conseller en funciones de Hacienda, Vicent Soler, el presidente local del PSOE, Jordi Martínez y el candidato a alcalde, Antoni Francés jueves, 16 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los socialistas alcoyanos han presentado su candidatura para las próximas elecciones municipales en un acto que ha tenido lugar en Sercotel Hotel Ciutat d’Alcoi ante numerosos asistentes. El candidato a alcalde, Antoni Francés, ha explicado que con estta candidatura pretenden volver a gobernar la ciudad en los próximos cuatro años. En el acto de presentación, junto a Francés, han intervenido Jordi Martínez, secretario general local de los socialistas y el conseller en funciones de Hacienda, Vicent Soler. La coordinadora de la campaña, Xesca Lloria, ha presentado el acto. No ha faltado la presencia de la diputada nacional Patri Blanquer o de cargos a nivel autonómico como Zulima Pérez o Rafa Briet. Los componentes de la candidatura se han hecho la foto de familia y han compartido un vino de honor con los asistentes.