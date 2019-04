The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES 28 A Los socialistas vencen en los comicios autonómicos en L'Alcoià y El Comtat Compromís y PP empatan en número de victorias tras conseguir que sus listas sean las más votadas en 9 municipios lunes, 29 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El PSOE ha ganado las elecciones en l’Alcoià y El Comtat al ser la lista más votada en 14 de los municipios. Compromís ha sido el partido vencedor en 9 poblaciones y en otras 9, el PP. En Alcoy, los socialistas han ganado los comicios con 10.715 votos, el 29,93%; seguido de Compromís con 5.824 y el 16,27% de los votos; Ciudadanos ha sido el tercer partido más votado con el respaldo de 5.533 sufragios (el 15,45%), el PP se ha quedado con 4.837 apoyos, lo que supone el 13,51%, y Unides Podem-Esquerra Unida con 4.002 votos (el 11,18%), según los datos ofrecidos por la Generalitat Valenciana. En cuanto a los demás municipios principales de la comarca, los socialistas se han alzado con la victoria en Cocentaina y Onil, Compromís ha sido la lista más votada en Muro y en Banyeres mientras que en Castalla el PP ha sido el vencedor.