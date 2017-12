Los sueños se cumplen

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/12/2017)

"No he podido dormir, esta esperando a que amaneciera" . "Me he despertado a las siete de la mañana, tenía ilusión por jugar en El Collao". Son dos de las cientos de niños que han podido jugar en El Collao en el memorial Lionel Grau que cumple su segunda edición. La amenaza de lluvia no ha impedido que el torneo se disputase con normalidad. Hoy Ser Deportivos, de la mano de Enrile SL, ha estado en El Collao para hablar con todos los equipos filiales del Alcoyano, entrenadores y muchos jugadores, han estado en la Sala de Trofeos del Campo donde hemos realizado el programa en directo.