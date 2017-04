The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA BICENTENARIO Los Sultanes reviven La filà Judíos celebra su segundo centenario recuperando el diseño antiguo en su escuadra especial sábado, 22 de abril de 2017 Doscientos años de Fiesta bien valen una escuadra especial. Así lo han entendido los Judíos, que han triunfado con un diseño del asesor artístico de la Asociación de San Jorge, Ignacio Trelis. Un elegante traje basado en la primera vestimenta conocida de la filà nacida en 1817 bajo el nombre de Sultanes. La escuadra ha cubierto el trayecto con la Banda Instructiva Musical de Alfarrasí, que ha interpretado, entre otras, No ho faré més, de Vicente Català.