Los técnicos del IVE inician la revisión de los edificios del centro Los expertos calificarán el nivel verde, amarillo o rojo según las condiciones de los inmuebles de más de 50 años miércoles, 05 de febrero de 2020 Los técnicos del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) han comenzado este miércoles a revisar los edificios de más de 50 años del centro histórico de Alcoy. Una inspección extraordinaria, tras los derrumbes registrados con el paso de la borrasca Gloria, en la que los expertos calificarán el nivel verde en aquellas viviendas que estén en buen estado, el amarillo determinará que se han detectado problemas y que se requiere una actuación para subsanarlos y el rojo marcará la prohibición de acceder a los inmuebles por los riesgos que supone. La evaluación con una primera fase que engloba los 60 edificios que se consideran que pueden tener más riesgo estructural. En la primera jornada, los expertos han estado entre el Raval Vell y la Placeta les Eres-calle la Sardina. En las próximas semanas, como ha explicado Lorena Zamorano, se irá completando el diagnóstico de unos 400-500 inmuebles, con más de medio siglo. Unas visitas que, previamente son acordadas con los propietarios. Zamorano señala que así se realizará una foto fija de cómo está el parque de los céntricos edificios y aplicar las medidas necesarias. "En pocas semanas tendremos una importante información que nos permitirá concretar, de manera objetiva, realista y sensata, las medidas que tenemos que aplicar teniendo en cuenta a las diferentes administraciones porque el Ayuntamiento no tiene capacidad por sí solo, y también contando con constructores, empresas del sector y propietarios privados", ha añadido. Antes de la inspección, se ha desarrollado una reunión en el Ayuntamiento entre los expertos del IVE, técnicos municipales, los ediles Jordi Martínez y Lorena Zamorano y el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Jaume Monfort.