ALCOY Los técnicos del IVE revisarán 500 edificios del centro tras los últimos derrumbes Los trabajos de diagnóstico, que asumirá económicamente la conselleria, comenzarán la próxima semana y se prolongarán durante un mes y medio viernes, 31 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Los técnicos de la Generalitat revisarán "entre 400 y 500 edificios" del centro de Alcoy a partir de la próxima semana. Los especialistas del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) diagnosticarán el estado de los inmuebles –comenzarán por los que se consideran que pueden revestir mayores problemas, excluyendo los que ya están declarados de ruina inminente- y determinarán cuáles están en buen estado y cuáles necesitan de alguna actuación para mantenerlos en las condiciones adecuadas. Unos trabajos que se estima que duren entre 4 y 6 semanas. Así se fijó en la reunión mantenida ayer entre los técnicos de la Generalitat y los responsables municipales. Lorena Zamorano, edil de Urbanismo, destaca "la rápida respuesta que han tenido las necesidades de Alcoy. En todo momento, hemos encontrado rapidez y mucha profesionalidad. La experiencia anterior del IVE supone que haya unos trámites muy claros y que han dado resultados en otras poblaciones durante la DANA por el que creemos que, estos diagnósticos de los edificios del centro de Alcoy puede estar acabado en pocas semanas. Unos diagnósticos que asumirá económicamente Consellería, y que nos permitirá poder conocer en tiempos récord la situación del parque de edificios del centro histórico». Dos técnicos municipales, uno del departamento de urbanismo y otro de arquitectura, trabajarán codo con codo con los técnicos del IVE para determinar los edificios y, una vez, con el diagnóstico, requerir a los propietarios porque estos realizan todas las medidas que tienen la obligación de asumir. Desde el Ayuntamiento recuerdan que esta revisión, que se va a efectuar tras los últimos derrumbes registrados en el casco con el paso de la borrasca Gloria, no exime la Inspección Técnica de Edificios (ITE) para aquellos que tienen más de 50 años. Desde Urbanismo, a este respecto, anuncian que van a informar a los propietarios de la primera revisión a la que se tiene que someter los inmuebles que llegan al medio siglo. "Sabemos, también, que tenemos que incidir más en recordar la obligatoriedad de pasar las revisiones cada 5 años por lo que intensificaremos la comunicación en este aspecto, y también se ha considerado la creación de un distintivo, parecido al de la ITV o la revisión del ascensor, que sea visible en el hall de los edificios para recordar cuando toca la última revisión", ha explicado Zamorano.