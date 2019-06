The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Los títeres ponen el acento en el segundo día de la Mostra Seis funciones de teatro entran en escena en la sesión vespertina de este martes -La Dependent estrena mañana "El Testament de Maria" con Pepa Miralles martes, 04 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Mostra de Teatre d'Alcoi (04/06/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (04/06/2019) La Mostra de Teatre d'Alcoi continua con fuerza y escribiendo una nueva jornada en la que los títeres tienen un papel principal y la comedia también entrará a escena. Esta mañana, la compañía andaluza Títeres Etcétera y L’Últim Toc Teatre han presentado sus espectáculos. Y esta tarde, a las 18:30 horas en Cervantes se representará Transhumància, a cargo de Xip Xap, y en la Plaça de Dins, a las 19, 20 y 21:30 horas se podrá ver Tres accions sobre la societat patriarcal de la mano de Xarxa Teatre y Escandall Teatral. L'Horta Teatre actuará en el Principal, a las 20 horas, con L’Electe. Alfred Picó, uno de los actores protagonistas, nos ha avanzado en Hoy por Hoy cómo nace esta representación. El segundo día de la feria de las artes escénicas culminará, a las 22 horas, con la función What is love, baby don’t hurt me de Wichita Co u A+ Soluciones Culturales en el Calderón. En el ecuador de la Mostra llegará el estreno de El Testament de Maria, de la compañía alcoyana La Dependent. En Hoy por Hoy hemos hablado con la actriz protagonista, Pepa Miralles, para saber cómo estaba en los compases previos a la representación.