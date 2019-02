The examples populate this alert with dummy content

PROTESTAS Los trabajadores de Magosa inician y mantienen su huelga indefinida La policía ha desconvocado la concentración a las puertas de la fábrica este lunes por falta de permisos de los manifestantes - El sindicato anuncia que se mantiene el cese de la actividad de manera indefinida hasta la actualización del calendario de pagos lunes, 18 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los 50 trabajadores de la empresa Magosa han iniciado este lunes la huelga indefinida que anunciaron el pasado sábado. Ha sido a través de una manifestación a las puertas de la misma fábrica, desde esta mañana y por tiempo indeterminado. "Ha pasado la policía y nos ha desperdigado y nos ha amenazado, nos han dicho que no podíamos estar aquí". La concentración en Magosa ha quedado desconvocada por la falta de permisos para ocupar la vía pública, como han anunciado desde la delegación del sindicato de Comisiones Obreras. No obstante, aunque el punto de partida de la protesta se ha visto truncado, la huelga se mantiene en busca de revertir de una vez el impago de hasta dos meses en las nóminas de los trabajadores durante diez años. Inicio de negociaciones a falta de acuerdo formal Comisiones Obreras ha avanzado haber iniciado esta misma mañana las conversaciones con los empresarios a falta de un acuerdo definitivo. El sindicato ha justificado el cese indefinido de la actividad ya que, asegura, los trabajadores no pueden trabajar "gratis". Este martes, la fábrica, que lleva veinte años dedicándose al tintado de piezas del textil, volverá a amanecer vacío. Precisamente el día en que Comisiones Obreras se ha marcado para firmar con la patronal el convenio estatal del textil que garantizará los 14.000 euros anuales de sueldo base.