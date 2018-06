The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Los trabajos de la calle Entenza arrancan el martes su segunda fase La intervención afectará al tramo entre Isabel la Católica y Góngora, desde donde el tráfico se desviará a las calles Poeta Joan Valls y Pintor Cabrera hasta Santa Rosa viernes, 29 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las obras de Entenza inician el martes, 3 de julio, su segunda fase. Los trabajos afectarán al tramo entre Isabel la Católica y Góngora, desde donde el tráfico se desviará a las calles Poeta Joan Valls y Pintor Cabrera hasta Santa Rosa. El tráfico de Góngora continuará igual, en sentido de bajada, dirección puente de San Jorge y Alameda. Los cambios en el autobús influirán en las líneas 1 y 3, que a partir del mismo martes cambiarán su recorrido. La línea 1 irá desde la Vaguada hasta Góngora en dirección a la plaza de España, mientras que la 3 continuará, desde Góngora, hasta la Alameda y girará en Poeta Joan Valls dirección a Pintor Cabrera. El Ayuntamiento celebra que los trabajos de la calle Entenza, con un coste de 1,4 millones de euros, estén avanzando a buen ritmo. Las obras de reurbanización, que el Consistorio realiza dentro de la estrategia DUSI, cofinanciada con Fondos FEDER de la Unión Europea, están pendientes desde hace más de 40 años. Con la primera fase, que se marcó un plazo máximo de 5 meses, los trabajos de reconversión de la zona siguiendo la política de sostenibilidad y ciudad inteligente continúan su proceso. El plazo de todas las fases de la obra es de 11 meses.